شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديون في اليابان بخير عقب زلزال «أموروي» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين باليابان في اتصال هاتفي مع ”الخليج 365” أنها لم تتلق بلاغات من مواطنين تعرضوا لمكروه عقب وقوع زلزال كبير بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، مؤكدة سلامة جميع المواطنين السعوديين.

وأوضحت أنها تتابع آثار الزلزال، الذي وقع في محافظة «أموروي»، مشيرة إلى أنها تتابع أي اتصال يردها من المواطنين لمساعدتهم.

وأهابت السفارة، بالجميع، التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ التواصل مع شؤون السعوديين على الأرقام: (09055833862 - 0335895242).

وضرب زلزال «جزيرة أموروي» بشمالي اليابان في ساعة مبكرة من صباح أمس، ولم يصدر تحذير باحتمال حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».

وقالت البيانات إن مركز الزلزال كان على عمق 43 كيلو مترا، ولم ترد تقارير حتى كتابة السطور بشأن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.