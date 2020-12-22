شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديون في اليابان بخير عقب زلزال «أموروي» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أنها تتابع آثار الزلزال، الذي وقع في محافظة «أموروي»، مشيرة إلى أنها تتابع أي اتصال يردها من المواطنين لمساعدتهم.
وأهابت السفارة، بالجميع، التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ التواصل مع شؤون السعوديين على الأرقام: (09055833862 - 0335895242).
وضرب زلزال «جزيرة أموروي» بشمالي اليابان في ساعة مبكرة من صباح أمس، ولم يصدر تحذير باحتمال حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».
وقالت البيانات إن مركز الزلزال كان على عمق 43 كيلو مترا، ولم ترد تقارير حتى كتابة السطور بشأن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.
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