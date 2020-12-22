

باريس 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن بعض أعراض الإصابة بكوفيد-19 ما تزال جلية علي الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن حالته العامة مستقرة.

ويخضع ماكرون للحجر الصحي بمفرده في منتجع "لا لونتيرن" الرئاسي قرب قصر فرساي الملكي، خارج العاصمة باريس.

وكانت الفحوص قد أظهرت يوم الخميس الماضي إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس

// انتهى //

04:06ت م

0240



باريس 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن بعض أعراض الإصابة بكوفيد-19 ما تزال جلية علي الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن حالته العامة مستقرة.ويخضع ماكرون للحجر الصحي بمفرده في منتجع "لا لونتيرن" الرئاسي قرب قصر فرساي الملكي، خارج العاصمة باريس.وكانت الفحوص قد أظهرت يوم الخميس الماضي إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا // انتهى //04:06ت م0240

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المتحدث باسم الحكومة الفرنسية : ماكرون مازال يعاني من أعراض كوفيد-19.. لكن حالته مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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