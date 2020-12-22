السعودية اليوم / البرازيل تسجل 25013 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 25013 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و263 ألفا و619 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 187 ألفا و291. وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة بعد الولايات المتحدة والهند.

// انتهى //

03:21ت م

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برازيليا 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 25013 إصابة جديدة بفيروس كورونا و527 وفاة.وأضافت الوزارة أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و263 ألفا و619 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 187 ألفا و291. وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //03:21ت م0239

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