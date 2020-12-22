سياسي / عقد حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة في ساحل العاج



أبيدجان 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

دخلت الحكومة العاجية في حوار مع المعارضة اليوم ، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأضافت المصادر أن وزير المصالحة الوطنية المعين قبل أيام كواديو كونان بيرتين، قال لدى خروجه من الجلسة إن "هناك إرادة قوية للسلام بين الأطراف".

ويتمحور الحوار، الذي يأتي في أفق انتخابات تشريعية مرتقبة خلال 2021، بالأساس حول مواضيع بينها "إصلاح اللجنة الانتخابية"، و"إطلاق سراح المعتقلين"، الذين اعتقلوا أثناء أعمال العنف التي عرفتها البلاد وخلفت مقتل 85 شخصا وجرح 500 آخرين بين شهري أغسطس ونوفمبر.

وكان الرئيس العاجي الحسن واتارا قد دعا خلال تنصيبه في 14 ديسمبر الجاري، إلى استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة.

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03:16ت م

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