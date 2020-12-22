ثقافي / اختتام احتفالية الإيسيسكو الدولية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية



الرباط 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

اختتمت اليوم احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، التي عقدتها المنظمة عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع كل من جامعة الملك عبدالعزيز، والملحقية الثقافية

وأبرز المشاركون بالمناسبة, القيمة الكبيرة التي تحظى بها اللغة العربية في أوساطها الاجتماعية وخارج بيئتها، مطالبين باستغلال الثورة الرقمية الحديثة في مجال تعليم اللغة العربية، والاهتمام بمستقبلها في المناهج التعليمية.

// انتهى //

02:47ت م

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الرباط 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واساختتمت اليوم احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، التي عقدتها المنظمة عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع كل من جامعة الملك عبدالعزيز، والملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المغربية، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالرباط، وجامعة الأخوين بالمملكة المغربية.وأبرز المشاركون بالمناسبة, القيمة الكبيرة التي تحظى بها اللغة العربية في أوساطها الاجتماعية وخارج بيئتها، مطالبين باستغلال الثورة الرقمية الحديثة في مجال تعليم اللغة العربية، والاهتمام بمستقبلها في المناهج التعليمية.// انتهى //02:47ت م0235

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