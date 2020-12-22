السعودية اليوم / مصر تسجل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 حالة وفاة



القاهرة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 345 متعافيا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 107162 حالة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم هو 126273 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 7130 حالة وفاة.

// انتهى //

02:27ت م

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القاهرة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 32 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 345 متعافيا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 107162 حالة.وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم هو 126273 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 7130 حالة وفاة.// انتهى //02:27ت م0234

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