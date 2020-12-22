السعودية اليوم / وزارة الطيران المدني في مصر تؤكد أن الحركة الجوية بالمطارات تسير بشكل طبيعي ومنتظم



القاهرة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

أكدت وزارة الطيران المدني في مصر أن حركة الطيران بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم.

وقال مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام بمصر باسم عبد الكريم وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم، أن الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم ولا صحة لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية.

وأهابت وزارة الطيران المصرية في بيان بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني وتوخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقه تعمل على إثارة البلبلة.

وكانت شركة مصر للطيران قد أكدت التزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، للمحافظة على صحة وسلامة الركاب، وللحد من انتشار فيروس

// انتهى //

02:01ت م

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القاهرة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأكدت وزارة الطيران المدني في مصر أن حركة الطيران بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم.وقال مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام بمصر باسم عبد الكريم وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم، أن الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم ولا صحة لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية.وأهابت وزارة الطيران المصرية في بيان بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني وتوخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقه تعمل على إثارة البلبلة.وكانت شركة مصر للطيران قد أكدت التزامها التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، للمحافظة على صحة وسلامة الركاب، وللحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر والعودة وعلى متن الطائرات.// انتهى //02:01ت م0233

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