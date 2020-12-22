شكرا لقرائتكم خبر عن سفارتنا في كوبنهاجن: السعوديون بخير والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوبنهاجن، أن جميع المواطنين السعوديين في الدنمارك بخير، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب مع السلطات المحلية الدنماركية أي مستجدات جديدة في ما يخص فيروس كورونا 19 وعن تفشي السلالة الجديدة. داعية المواطنين السعوديين المقيمين والمبتعثين للتواصل مع السفارة عند حدوث أي مكروه من خلال وسائل التواصل الموجودة بموقع السفارة في تويتر أو الموقع الرسمي على الإنترنت. وأكد القائم بالأعمال بالسفارة فيصل الحفظي لـ«اليوم»، أن السفارة على استعداد تام فيما يخص تسهيل عودة المواطنين سواء المبتعثين وعوائلهم والبالغ عددهم أكثر من 30 مبتعثا أو غيرهم، مشيرا إلى أن عدد المقيمين السعوديين قليل جدا، وذلك لعودة الكثير منهم خلال جائحة كورونا في الفترة السابقة، مبينا أن السفارة تتابع مع السلطات المحلية أي تحذيرات فيما يخص السلالة الجديدة من كورونا، منوها بأنه إلى الآن لم تصل تحذيرات أو رفع الطوارئ من قبل وزارة الصحة الدنماركية. ودعا الحفظي جميع المواطنين والمبتعثين المقيمين إلى اتخاذ أقصى الدرجات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية حول مستجدات الفيروس.

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