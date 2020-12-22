شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء بالمطارات.. وجدولة مغادرة معتمري الخارج والان نبدء بالتفاصيل

شهدت ساحات الرحلات الخارجية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، خلوها من المسافرين سواء المغادرين أو القادمين بعد إعلان وزارة الداخلية إيقاف الرحلات وإقفال جميع المنافذ الجوية للمملكة لمدة أسبوع، حيث كشفت اللوحات الإرشادية عن تأجيل بعض الرحلات إلى أجل غير مسمى فيما ألغيت أخرى. كما شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد انخفاضا في أعداد المسافرين، في حين كان هناك حضور خافت للمسافرين على الرحلات الداخلية فقط مع السماح بالمغادرة للرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة.

ويتوقع أن يغادر خلال الأيام القادمة عدد من الرحلات الدولية للشركات الأجنبية والتي كانت متواجدة عند إصدار قرار تعليق الرحلات.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة مازن درار لـ ”الخليج 365”: بعد تعليق الرحلات الدولية حرصت وزارة الحج والعمرة على التواصل مع شركات ومؤسسات العمرة وحثهم على تقديم كافة الخدمات والرعاية من كافة الجوانب للقادمين من الخارج وتقديم كافة سبل الرعاية لهم لحين جدولة رحلاتهم للمغادرة إلى بلدانهم بالتنسيق مع اللجان المكونة من وزارة الحج والعمرة في هذا الخصوص.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميما لجميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بشأن بدء تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين أمس، – إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا، فيسمح لها بالمغادرة. كما استثنى القرار رحلات الشحن من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما يتم تحديده لاحقا.

ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم مراجعة وتحديث الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.