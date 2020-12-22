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استمرار دراسة المبتعثين عن بُعد حتى نهاية الفصل الأول 2021

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قرر وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، استمرار دراسة المبتعثين عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

وأوضح المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن وزير التعليم وجه باستمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط «دون المرافقين» الموجودين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد؛ على أن يرفع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار للوزير الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين. فيما فوض آل الشيخ نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد؛ وفق القواعد المنظمة للتأجيل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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