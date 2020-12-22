شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار دراسة المبتعثين عن بُعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن وزير التعليم وجه باستمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط «دون المرافقين» الموجودين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد؛ على أن يرفع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار للوزير الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين. فيما فوض آل الشيخ نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد؛ وفق القواعد المنظمة للتأجيل.
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