شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «قادة المستقبل» لموظفي القطاع البلدي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الحقيل على المرشحين من موظفي الوزارة، ضرورة الاستفادة القصوى مما يقدمه البرنامج، والالتزام بحضوره، والجدية بالإيفاء بمتطلباته، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الفردي والجماعي، ويسهم في تحقيق الإثراء المعرفي لمواجهة التحديات والارتقاء بالأداء الوظيفي.
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