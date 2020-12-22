شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «قادة المستقبل» لموظفي القطاع البلدي والان نبدء بالتفاصيل

افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل أمس الأول في ديوان الوزارة «برنامج قادة المستقبل» بالشراكة مع «هارفارد»، بحضور المرشحين، الذين جرى اختيارهم للانضمام إلى البرنامج بهدف تنمية مهاراتهم القيادية وتطويرها، بما يعزز رؤية وتحقيق أهداف القطاع البلدي.

وأكد الحقيل على المرشحين من موظفي الوزارة، ضرورة الاستفادة القصوى مما يقدمه البرنامج، والالتزام بحضوره، والجدية بالإيفاء بمتطلباته، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الفردي والجماعي، ويسهم في تحقيق الإثراء المعرفي لمواجهة التحديات والارتقاء بالأداء الوظيفي.