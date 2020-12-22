شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 1346 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام» من انتزاع 1346 لغمًا، منها 26 مضادة للأفراد، و180 مضادة للدبابات، و1136 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر 2020.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 205.853 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.