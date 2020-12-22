شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 1346 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 205.853 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.
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