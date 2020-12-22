شكرا لقرائتكم خبر عن «اللغة العربية» في رحاب الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الأول ندوة بعنوان «اللغة العربية في رحاب الحرمين الشريفين» تزامنًا مع «اليوم العالمي للغة العربية».

وحث الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السديس على أهمية التحرك العملي لخدمة اللغة العربية عبر برامج علمية تسهم في تعزيز مكانتها، مشيراً إلى أن مجمع الملك سلمان للغة العربية كان حلمًا وتحقق بدعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، متطلعاً إلى تدشين برامج أكاديمية لغير الناطقين بها في معهد الحرم، وأن تكون هناك أكاديمية للخط العربي، والاهتمام بمكتبة الطفل ومكتبة المرأة باللغة العربية.