شكرا لقرائتكم خبر عن «اللغة العربية» في رحاب الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل
وحث الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السديس على أهمية التحرك العملي لخدمة اللغة العربية عبر برامج علمية تسهم في تعزيز مكانتها، مشيراً إلى أن مجمع الملك سلمان للغة العربية كان حلمًا وتحقق بدعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، متطلعاً إلى تدشين برامج أكاديمية لغير الناطقين بها في معهد الحرم، وأن تكون هناك أكاديمية للخط العربي، والاهتمام بمكتبة الطفل ومكتبة المرأة باللغة العربية.
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