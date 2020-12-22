شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يبث الدفء للفئات الأكثر احتياجا بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1389 حقيبة شتوية في قرية بوران بمنطقة شانقلا، وقريتي بيرير وعشرت بمنطقة شترال وقرية دار ميا بمنطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 8334 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية 2020 لدعم الفئات الأكثر احتياجا في باكستان.