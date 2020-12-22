شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «المرضي» والان نبدء بالتفاصيل
ودعا الحياني عقب أدائه وجموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل صلاة الميت على الشهيد بعد صلاة عصر أمس الأول، الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.
من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.
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