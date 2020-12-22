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نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «المرضي»

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قدم رئيس مركز بحر أبو سكينة سعد بن يحيى الحياني، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي وأقارب الشهيد الجندي أول محمد بن أحمد حسن آل إبراهيم المرضي، الذي استشهد أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه والتصدي للعدو بقطاع منطقة جازان.

ودعا الحياني عقب أدائه وجموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل صلاة الميت على الشهيد بعد صلاة عصر أمس الأول، الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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