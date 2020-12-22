شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار الوطني» يناقش مفهوم الوسطية والان نبدء بالتفاصيل

أقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة عسير، ديوانية حوار -عن بُعد- تحت عنوان: «الوسطية والاعتدال سبيل في التفكير واختيار في الحياة».

سلط اللقاء الضوء على مفهوم الوسطية والاعتدال كمنهج حياة، وانعكاسهما على الحياة الفكرية والاجتماعية، مستعرضا نماذج من الوسطية والاعتدال.

يأتي اللقاء استمراراً للدور المهم والحيوي، الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع، كإحدى مبادراته للعمل -عن بُعد- وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقّعة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس شباب منطقة عسير، التي تتضمن تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تحقيق أهداف المركز، ونشر رسالته بترسيخ ثقافة الحوار، خصوصًا لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تخدم مشروعات التلاحم الوطني وتعزز وترسخ قيم الحوار والتعايش والتسامح والوسطية والاعتدال.