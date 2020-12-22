شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل وتجميل 191 ألف م2 في أبها والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال التعشيب والتحسين تمت في عدة مواقع منها طريق الطائف وحدائق الشلال وبحيرة السد والعدل ونادي البلدية وحديقة السلام وطريق الملك فهد مقابل حي الموظفين وطريق المطار بجوار مدخل المطار، موضحا أن المساحات المزروعة بلغت 191 ألفا و300م2، إلى جانب القيام بقص المسطحات في حديقة السلام والإيمان والشفاء والروضة والأمل ودوارات وسط المدينة.
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