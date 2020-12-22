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إعادة تأهيل وتجميل 191 ألف م2 في أبها

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كثفت أمانة منطقة عسير، أعمال تأهيل المتنزهات والحدائق العامة والطرق، من خلال أعمال الزراعة والتقليم وقص المسطحات الخضراء وصيانة شبكات الري وزراعة الزهور في مدينة أبها، بهدف التطوير الجمالي لمختلف المواقع وأن يكون وفق تنسيق بصري حديث.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال التعشيب والتحسين تمت في عدة مواقع منها طريق الطائف وحدائق الشلال وبحيرة السد والعدل ونادي البلدية وحديقة السلام وطريق الملك فهد مقابل حي الموظفين وطريق المطار بجوار مدخل المطار، موضحا أن المساحات المزروعة بلغت 191 ألفا و300م2، إلى جانب القيام بقص المسطحات في حديقة السلام والإيمان والشفاء والروضة والأمل ودوارات وسط المدينة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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