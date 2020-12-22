شكرا لقرائتكم خبر عن «لسلامتنا نلتزم» للتوعية بالتدابير الوقائية في جازان والان نبدء بالتفاصيل

دشنت أمانة منطقة جازان أمس، حملتها التوعوية بعنوان «لسلامتنا نلتزم»، التي تهدف إلى التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمرتادي المنشآت التجارية. وأوضحت «الأمانة» أن الحملة التي ستستمر 3 أشهر، تهدف لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية للحد من انتشار فايروس كورونا، وترسيخ صورة التباعد الاجتماعي والاحترازات الوقائية بلبس الكمامة والتعقيم المستمر للأيدي لتضمن سلامة الجميع، والحرص على تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع، مؤكدة أن الفرق التطوعية تتواجد في عدد من المواقع بالمنطقة، لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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