شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 عملية قلب بمستشفى الملك سلمان في حائل والان نبدء بالتفاصيل

أجريت في مركز القلب بمستشفى الملك سلمان التخصصي في حائل 1354 عملية قسطرة قلبية، و46 عملية قلب مفتوح، وذلك خلال العام الجاري 2020 م. وشهد المركز خلال نفس الفترة مراجعة 13922 مراجعا للعيادات الخارجية، وإجراء 3860 تصويرا للقلب «الإيكو»، فيما بلغ عدد حالات التنويم 3722 حالة. في نفس السياق قدم المركز خدماته الصحية خلال الشهر الماضي لعدد 124 مريضا. ‏

كانت هذه تفاصيل خبر 1400 عملية قلب بمستشفى الملك سلمان في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.