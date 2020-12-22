الكويت تعلق رحلاتها الجوية الدولية وتغلق الحدود

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الكويت تعليق رحلاتها الجوية الدولية وإغلاق الحدود اعتبارًا من مساء الاثنين وحتى مطلع يناير المقبل؛ بسبب مخاوف تتعلق بسلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى.

وقالت الحكومة الكويتية: إن كل رحلات الشحن والمسارات التجارية ستظل عاملة.

وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل من قدموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي بإجراء اختبار “بي سي آر” الخاص بفيروس كورونا، على الفور.

كما أعلنت الخطوط الجوية الإماراتية أنها ستطالب كل الركاب الذين يسافرون جوًّا من المملكة المتحدة، اعتبارًا من الخميس المقبل، بتقديم نتائج سلبية لتحليل “بي سي آر” لفيروس كورونا، على أن يكون الاختبار قد أجري في غضون 72 ساعة قبل الإقلاع بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من الفيروس.

وقالت وزارة الصحة الكويتية: إنها سجلت، أمس الاثنين، 230 حالة إصابة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 148209، كما سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 922 حالة.

