بايدن يتلقى لقاح كورونا على الهواء: لا داعي للقلق

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (78 عامًا)، أمس الاثنين، على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر-بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير، كما أعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها، الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة: “أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرًا. لا داعي للقلق”.

وشكر بايدن “العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكنًا”، وكذلك “العاملين في الخطوط الأولى”، معتبرًا أنهم “أبطال حقيقيون”. كما وجه الشكر إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب لمساهمتها في تطوير اللقاحات.

