- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بايدن يتلقى لقاح كورونا على الهواء: لا داعي للقلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بايدن يتلقى لقاح كورونا على الهواء: لا داعي للقلق
متابعات الخليج 365 - متابعة
تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (78 عامًا)، أمس الاثنين، على الهواء مباشرة وأمام كاميرات التلفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر-بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير، كما أعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها، الجرعة الأولى من اللقاح.
وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة: “أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرًا. لا داعي للقلق”.
وشكر بايدن “العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكنًا”، وكذلك “العاملين في الخطوط الأولى”، معتبرًا أنهم “أبطال حقيقيون”. كما وجه الشكر إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب لمساهمتها في تطوير اللقاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يتلقى لقاح كورونا على الهواء: لا داعي للقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.