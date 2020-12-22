شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فرحان يناقش القضايا المشتركة مع وزير خارجية عمان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض أمس (الإثنين)، وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأقام مأدبة غداء تكريماً للوزير البوسعيدي والوفد المرافق له.
ووصل وزير خارجية عمان إلى الرياض في وقت سابق أمس، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الخارجية.
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