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4.5 مليون معتمر ومصل في الحرمين منذ بدء خطة العودة

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جدة - خالد شويل - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس (الإثنين)، أن عدد المصلين والمعتمرين والزائرين الذين قدموا للمسجد الحرام والمسجد النبوي تجاوز 4.5 مليون شخص، منذ تاريخ السماح بالصلاة والعمرة والزيارة في الحرمين، وحتى بداية الأسبوع الحالي. وأكدت الرئاسة أن تفويج هذه الأعداد الضخمة تم وسط إجراءات احترازية عالية الدقة، والتزام تام بالترتيبات التي أقرتها الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، والجهات ذات العلاقة، بما يكفل سلامة وصحة المصلين والمعتمرين والزوار.

وكانت حكومة المملكة، أعلنت منذ منتصف شهر صفر الماضي، فتح باب العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، وذلك على مراحل متعددة بدأت باستقبال 30% من الطاقة الاستيعابية للحرمين، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية، تلتها المرحلة الثانية باستيعاب ما نسبته 70% من طاقة الحرمين، ثم المرحلة الثالثة التي انطلقت شهر ربيع الأول الماضي، بنسبة 100% من طاقة الحرمين، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي طبقت بأعلى مستوياتها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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