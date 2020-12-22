شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون معتمر ومصل في الحرمين منذ بدء خطة العودة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس (الإثنين)، أن عدد المصلين والمعتمرين والزائرين الذين قدموا للمسجد الحرام والمسجد النبوي تجاوز 4.5 مليون شخص، منذ تاريخ السماح بالصلاة والعمرة والزيارة في الحرمين، وحتى بداية الأسبوع الحالي. وأكدت الرئاسة أن تفويج هذه الأعداد الضخمة تم وسط إجراءات احترازية عالية الدقة، والتزام تام بالترتيبات التي أقرتها الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، والجهات ذات العلاقة، بما يكفل سلامة وصحة المصلين والمعتمرين والزوار.

وكانت حكومة المملكة، أعلنت منذ منتصف شهر صفر الماضي، فتح باب العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، وذلك على مراحل متعددة بدأت باستقبال 30% من الطاقة الاستيعابية للحرمين، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية، تلتها المرحلة الثانية باستيعاب ما نسبته 70% من طاقة الحرمين، ثم المرحلة الثالثة التي انطلقت شهر ربيع الأول الماضي، بنسبة 100% من طاقة الحرمين، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي طبقت بأعلى مستوياتها.