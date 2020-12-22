شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون معتمر ومصل في الحرمين منذ بدء خطة العودة والان مع التفاصيل
وكانت حكومة المملكة، أعلنت منذ منتصف شهر صفر الماضي، فتح باب العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، وذلك على مراحل متعددة بدأت باستقبال 30% من الطاقة الاستيعابية للحرمين، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية، تلتها المرحلة الثانية باستيعاب ما نسبته 70% من طاقة الحرمين، ثم المرحلة الثالثة التي انطلقت شهر ربيع الأول الماضي، بنسبة 100% من طاقة الحرمين، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي طبقت بأعلى مستوياتها.
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