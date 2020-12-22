شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: استمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد حتى نهاية الفصل الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

ووفقا للمتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، فقد وجه وزير التعليم أيضا باستمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط (دون المرافقين) الموجودين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بُعد؛ على أن يرفع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار للوزير الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.

كما تضمن توجيه وزير التعليم، تفويض نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد؛ وفق القواعد المنظمة للتأجيل.