شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: «كورونا» المتحور ليس أسوأ واللقاح فعّال ضده والان مع التفاصيل
وأضاف: «مبدئياً إذا أصيب شخص بفايروس كورونا المتحور فهو مشابه لفايروس كورونا المتعارف عليه، وليس أسوأ منه، واللقاح فعال معه، وهذا من الأمور المبشرة بالخير، أما في ما يخص أنه أسرع انتشارا أم لا فهذا الأمر تحت الدراسة والتقييم حاليا».
جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة القريات أمس (الإثنين)، لتدشين مشاريع صحية بتكلفة 56 مليون ريال، ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى بتكلفة تتجاوز 38 مليون ريال، بتشريف أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.
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