شكرا لقرائتكم خبر عن مقيمون لـ الخليج 365: توفير لقاح كورونا مجاناً ليس مستغرباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصف عدد من المقيمين خطوة وزارة الصحة بتوفير لقاحات كورونا لهم مجاناً بغير المستغربة من القيادة الرشيدة، التي تقدم العون والمساعدة الإنسانية في كل دول العالم.

وفي هذا السياق، يقول شهاب «سوداني يعمل كهربائياً منذ 11 عاماً»، لم تنحصر جهود المملكة في جائحة كورونا على المواطنين فقط، بل شملت رعايتها المقيمين ومخالفي الإقامة أيضاً، وقرارها بتوفير لقاح كورونا مجاناً للمقيمين كافة ليس بغريب عن مملكة الخير والإنسانية التي تمد يد العون للكثير من الدول المتضررة.

وأضاف عبدالحكيم أحمد «مصري يعمل صيدلياً»، قرار المملكة بتوزيع لقاح كورونا مجاناً للمقيمين وحتى مخالفي أنظمة الإقامة، ضرب مثالاً يحتذى به للعالم في رعاية حقوق الانسان، والعمل بروح الجماعة والمسؤولية في القضايا الإنسانية.

وأشاد عمر «هندي»، بقرار تمديد فترة تأشيرات «الخروج والعودة» للوافدين أثناء بداية انتشار الفايروس دون مقابل وآلياً عبر «أبشر» دون مراجعة مقار الجوازات، ليتم بعدها تقديم لقاح كورونا مجاناً لجميع الوافدين، ليؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالمقيم دون تفرقة عن المواطن. وأضاف، الكثير من بلدان العالم وخاصة المتقدمة منها تقوم بعمليات اللقاح ضد فايروس كورونا بمقابل مادي للمقيمين على أرضها من مختلف الجنسيات، لكن هذا المشهد غاب في مملكة الإنسانية، فالمواطن والمقيم عندها سواسية ولا تفرقة بينهم.