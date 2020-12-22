شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 168 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم من الإصابة بالفايروس. وأعلنت «الصحة» أمس، عن تسجيل 168 حالة مؤكدة جديدة للإصابة بفايروس كورونا الجديد (COVID 19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (361178) حالة، بينها (2958) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (410) حالات حرجة، كما تم تسجيل (211) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (352089) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6131) حالة، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة، كما أجرت (36373) فحصاً مخبرياً جديداً.



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