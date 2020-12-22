" أمن الدولة " تحيي ذكرى استشهاد رجل أمن في القصيم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أحيت رئاسة أمن الدولة، ذكرى استشهاد رجل أمن، خلال تأدية واجبه في القصيم. أحيت رئاسة أمن الدولة، ذكرى استشهاد رجل أمن، خلال تأدية واجبه في القصيم. وأوضحت رئاسة أمن الدولى أنه في مثل هذا اليوم من عام ١٤٣٧هـ، استُشهد الرقيب بدر حمدي صريخ الرشيدي، إثر تعرضه للاعتداء من قبل عناصر الفئة الضالة في منطقة القصيم.

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