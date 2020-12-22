شكرا لمتابعة خبر عن ولادة "بكرة" و"قعود" من ناقة واحدة في حالة نادرة بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): في حالة نادرة الحدوث، تفاجأ مالك ناقة بتبوك، بولادة ناقته لـ " بكرة " و " قعود " بكامل أعضائهما. في حالة نادرة الحدوث، تفاجأ مالك ناقة بتبوك، بولادة ناقته لـ " بكرة " و " قعود " بكامل أعضائهما. وأكد مالك الناقة على سلامتها بعد الولادة، فيما نفق القعود والبكرة بعد ولادتهما.

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