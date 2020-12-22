شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في مدريد تحذر مواطنيها من كورونا المتحور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت سفارة المملكة في العاصمة الإسبانية مدريد تحذير لمواطنيها بشأن الذهاب لأماكن الازدحام والتجمع، والتقيد بتعليمات السلطات الصحية الإسبانية.

أكدت السفارة على المواطنين السعوديين بإسبانيا عند الرغبة في الاستفسار التواصل معها عبر الأرقام التالية ‏هاتف السفارة: 0034913834300، ‏هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد: 0034672538005، ‏هاتف شؤون السعوديين لمدينة برشلونة: 0034690011111

جاد ذلك التحذير نظرا لظهور نوع جديد متحور من فايروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وهو ما دعا السفارة لتحذير المواطنين المتواجدين في إسبانيا واتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية.