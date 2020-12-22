شكرا لمتابعة خبر عن " وكيل الصحة " يوضح حقيقة منع التجول في المملكة بسبب السلالة الجديدة من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أنه لا يتوقع أن نلجأ لمنع التجول في المملكة بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأوضح " عسيري "، خلال لقائه ببرنامج " يا هلا " المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه سيتم افتتاح مركز للقاح كورونا في جدة وآخر في المنطقة الشرقية الأسبوع القادم.

وأبان أن لقاح كورونا الموجود في المملكة فعال ضد السلالة الجديدة من الفيروس، كما شدد على أنه ليس هناك أي دليل علمي حتى الآن على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا مختلفة جذريًّا عن السلالات السابقة.