شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مطعم شهير للأسماك في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):أعلنت أمانة منطقة عسير إغلاق مطعمًا شهيرًا للأسماك، بعد رصد الفرق الرقابية عددًا من المخالفات بالموقع، ومنها سوء النظافة العامة والعاملين، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية، والعثور على مواد غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى سوء الحفظ والتخزين.
وجاءت عقوبة الإغلاق ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي ينفذها مراقبو أمانة المنطقة وبلدياتها لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، تزامنًا مع حملة الأمانة الرقابية بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مطعم شهير للأسماك في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.