شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مطعم شهير للأسماك في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أعلنت أمانة منطقة عسير إغلاق مطعمًا شهيرًا للأسماك، بعد رصد الفرق الرقابية عددًا من المخالفات بالموقع، ومنها سوء النظافة العامة والعاملين، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية، والعثور على مواد غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى سوء الحفظ والتخزين.

وجاءت عقوبة الإغلاق ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي ينفذها مراقبو أمانة المنطقة وبلدياتها لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، تزامنًا مع حملة الأمانة الرقابية بالمنطقة.