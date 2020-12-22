"الصحة" توضح 4 أسباب لأهمية الحصول على لقاح كورونا

نشرت وزارة الصحة، إنفوجراف عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أوضحت خلاله أهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على نفسك ومن حولك.

وجاءت الأسباب الضرورية التي أوردتها الوزارة في أهمية الحصول على لقاح كورونا كالتالي:-

- للوقاية من الإصابة من الأمراض.

- للتقليل من استخدام المضادات الحيوية.

- للقضاء على الأمراض المعدية.

- لحماية نفسك ومن حولك.

وقالت: «نتقيد بالإجراءات، لنقضي على الأمراض المعدية ونعود لحياتنا الطبيعية بإذن الله».

وكانت وزارة الصحة، قد أوضحت أن هناك خمس فئات ممنوعة من أخذ لقاح كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به في المملكة منذ عدة أيام.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فيروس كورونا، تشمل التالي:

ـ من يعانون حساسية شديدة تتطلب أخذ حقنة الإبينفرين.

ـ الحامل.

- المرضع.

ـ من تخطط للإنجاب خلال الشهرين المقبلين.

ـ من أصيب بفيروس كورونا خلال ٩٠ يومًا قبل أخذ اللقاح.

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