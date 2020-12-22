3 ملايين عملية بمختلف الخدمات.. «الشؤون البلدية» تعدد مزايا منصة بلدي

عددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، منجزات منصة بلدي والمزايا التي تقدمها للمسخدمين من خدمات مختلفة.

وشاركت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف؛ تضمنت الإنجازات التي حققتها منصة بلدي خلال العام الجاي.

وكتبت الوزراة في تغريداتها: سعيًّا لخدمة جميع المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة.. حرصت وزارة الشؤون البلدية والقروية على توفير خدماتها وفق أفضل المعايير الدولية عبر منصاتها الإلكترونية؛ لضمان استمرارية عملية إنجاز المواطنين والمقيمين لأعمالهم وعدم تعطّلها إبان جائحة كورونا.

منصة بلدي في أرقام

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن منصة بلدي تقدم عددًا من المزايا المهمة والتي تتمثل في:

- الاستفادة من الخدمات البلدية من أي مكان وعلى مدار الساعة

- تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين وأصحاب الأعمال

- سهولة وصول المستفيدين للخدمات

- تسهيل التواصل والتفاعل مع الجهات ذات العلاقة

وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن المنجزات التي تمت من خلال منصة بلدي على مدار 2019 - 2020، وذلك وفق الأرقام التالية:

570ألف رخصة تجارية

160 ألف رخصة إنشائية

1.6 مليون مستخدم للمنصة

أكثر من 100 خدمة الكترونية

3 مليون عملية في مختلف الخدمات

60% من المستفيدين يستخدمون البوابة

180 ألف من القرارات المساحية

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