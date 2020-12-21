شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية»: تطبيق «كود البناء» بصفة استرشادية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن كود البناء السعودي للمباني السكنية تم تطبيقه بصفة استرشادية. وقالت عبر "تويتر": "لا زال بالإمكان استخراج رخص البناء للمباني السكنية وإصدار شهادات الإشغال من قبل مكاتب هندسية معتمدة عن طريق منصة بلدي دون شراء وثيقة التأمين ولا التعاقد مع مقاول معتمد".

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