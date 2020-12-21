شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 34 راكبا قادمين من هولندا ونتائجهم سلبية والان نبدء بالتفاصيل
_تطبيق إجراءات إحترازية مشدًدة في منافذ الدخول
أعلنت وزارة الصحة عن فحص 34 راكبا وصلوا مساء اليوم الإثنين، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض قادمين من هولندا حيث تم إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وأخذ عينات لجميع الركاب في المطار وظهرت نتائجها جميعها سلبية.
وأشارت إلى أنه سيتم إستكمال العزل والفحص حتى إنقضاء 14 يوما، إذ تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية التي تقوم بها الصحة للتصدي ورصد فيروس كوفيد-١٩ المتحور حتى تكتمل المعلومات الوبائية حيال هذه السلالة من الفيروس.
وأوضحت أنها تقوم حالياً بالتواصل مع قائمة القادمين بعد تاريخ 8/12 ممن سبق لهم الفحص ونتيجتهم سلبية وعددهم (1131 شخصا) وطلبت منهم إجراء الفحص والإلتزام بالعزل.
وأشارت إلى أنه جاري العمل على التسلسل الجيني للعينات الإيجابية عن طريق المختبر الصحي الوطني.
ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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