شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا نتوقع اللجوء لمنع التجول في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

توقع الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عدم اللجوء لمنع التجول في المملكة بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا وأضاف لبرنامج "يا هلا"، على "روتانا خليجية": "هناك دول سجلت بعض الحالات لكن بريطانيا هي المتضرر الأكبر، نحن وبقية دول العالم لم نصل إلى تصور محدد عن الفيروس الجديد".

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