الملحقة الثقافية تهيب بالمبتعثين في واشنطن إعادة جدولة رحلاتهم

فيما أظهر مقطع متداول على شبكة التواصل الاجتماعي يظهر فيه سعوديين عالقين في مطار واشنطن كانو مسافرين إلى مطار جده الدولي كادت ان تقلع بهم إلا أنها أعادتهم إلى المطار مرة أخرى .

واوضح صاحب المقطع المتداول أن الطائرة التي كانت سوف تقلهم أمس إلى جده كانت على إلاستعداد للإقلاع ،إلا أنها أعادتهم إلى المطار مرة أخرى ،مشيراً أن جميع من في الطائرة جميعهم سعوديين فضلاً عن وجود الكثير من الحقائب المنتشرة في صالة مطار واشنطن .

فيما قال أحد المغردين بنداء إستغاثة إلى نائب البعثة في السفارة السعودية بواشنطن ،(السلام عليكم اخ فهد . نحن عالقين في مطار واشنطن بعد ان تم انزالنا في المطار . هل من الممكن عمل استثناء لنا للعودة الى ارض الوطن ارجو الرد للضروره القصوى).

"اليوم" بدورها قامت بالاتصال على هاتفها الذي بحسابها بتويتر عدة إتصالات وتحديداً المكتب الاعلامي وشؤون السعوديين بالسفارة لمعرفة الاسباب وهل تلقت السفارة بلاغات ،إلا أنها لم ترد على اتصالات.