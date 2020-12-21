حظر تجول ليلي في المغرب لمدة 3 أسابيع

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الحكومة المغربية أنها ستفرض حظر التجول ليلًا لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارًا من يوم الأربعاء في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقررت الحكومة “حظر التنقل الليلي يوميًّا من الساعة التاسعة ليلًا إلى الساعة السادسة صباحًا، باستثناء الحالات الخاصة”.

كما قررت “إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى الساعة الثامنة مساء”، وكذلك منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، والإغلاق الكلي للمطاعم طيلة ثلاثة أسابيع بكل من الدار البيضاء، وأكادير، ومراكش وطنجة وهي مدن تضررت بشدة من الجائحة.

وأفادت إحصاءات وزارة الصحة المغربية، مساء أمس، بتسجيل 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضًا من 1899 أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 418002 منذ الإعلان عن أول حالة في البلاد في مارس الماضي.

كما سجلت السلطات 43 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نزولًا من 48 أمس، مما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 7000.

