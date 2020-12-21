شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل العام لدولة باكستان يكرّم الإعلاميين السعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استضاف القنصل العام لدولة باكستان خالد مجيد الإعلاميين السعوديين بغرض التكريم والاعتراف بجهود قطاع عريض من وسائل الإعلام السعودية لتعزيز العلاقات الباكستانية السعودية.

وأعرب القنصل العام عن عميق امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الإجراءات غير العادية التي تم اتخاذها لمواجهة تحدي جائحة كورونا في المملكة، والتي ساهمت في تماسك السياسات الاجتماعية والاقتصادية الصديقة للناس لتقليل تأثير الوباء.

وألقى القنصل العام كلمة بهذه المناسبة سلط فيها الضوء على العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تأصلت جذورها في التاريخ المشترك والانتماء الثقافي والروابط الدينية القوية والرؤية المشتركة للتقدم والازدهار.

كما أشاد القنصل العام الباكستاني بالدور الإيجابي لوسائل الإعلام السعودية في تعزيز العلاقات الإستراتيجية الباكستانية السعودية.

وشدد على ضرورة تعزيز التآزر والتعاون بين وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية الباكستانية والسعودية.

يذكر أن المناسبة أقيمت بأحد المطاعم الفاخرة في جدة، وقد تم تكريم المشاركين من نحو 30 جهة إعلامية سعودية مختلفة بشهادات شكر وتقدير من القنصل العام لدولة باكستان.