شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عسير يدشن تطبيق «المواطن» للسفلتة والأرصفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، في مكتبه، بحضور مدير عام تقنية المعلومات المهندس سالم المالكي تطبيق المواطن الخاص بمشاريع السفلتة.

وأوضح الحميدي، أن الأمانة تسعى دائما لمواكبة التقنية بتدشين عدد من التطبيقات التي تأتي في صالح المستفيدين عمومًا، موضحًا أن تطبيق المواطن لخدمات السفلتة والأرصفة يهتم بمشاريع السفلتة في المنطقة ويقدم خدمةً للمستفيد برفع طلب السفلتة مع بيان الموقع المطلوب، مبينا أن التطبيق سيتيح للمواطن التواصل مع الأمانة وتقديم طلب السفلتة، مشيرًا إلى أن هناك قاعدة بيانات خاصة بطلبات السفلتة وهذا يساعد الأمانة وبلدياتها على تقديم الخدمة وفق الأولويات وأرشفة الطلبات. وأضاف أن الأمانة تحرص على التعاون والشراكة لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمشروعات البلدية في إطار الميزانيات المعتمدة والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة في هذه المشاريع الخدمية، موضحًا أن جميع المخططات والأحياء لها أهمية إستراتيجية وأن الأمانة تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة، مشيرا إلى أن الأمانة لديها العديد من مشروعات السفلتة ضمن أولويات منظمة ومجدولة، مبينًا أن أعمال السفلتة تخضع لمختبرات التربة التي تُبين نسبة الدك وتجويد أعمال إعادة السفلتة ومتابعة تحديث آليات الاستلام من قبل استشاريي الجهات الخدمية لتلافي هبوط الحُفَر وتشقق الأسفلت، مشيرًا إلى أن الأمانة دشنت تطبيق تقديم المواطن لطلبات السفلتة والأرصفة.

الجدير بالذكر، أن أمانة منطقة عسير تولي مشاريع السفلتة أولوية كبيرة، وهذا التطبيق سيعمل على إنهاء ومتابعة هذا المشاريع ضمن مراحل تشمل جميع البلديات وذلك باعتماد أعمال الردم وتسوية الشوارع تمهيداً للسفلتة إلى جانب أعمال مشاريع الأرصفة.

من جهة أخرى عززت الأمانة ممثلةً في وكالة الخدمات للحدائق والتجميل جماليات المتنزهات والحدائق العامة والطرق، من خلال أعمال الزراعة والتقليم وقص المسطحات الخضراء وصيانة شبكات الري وزراعة الزهور في مدينة أبها خلال الشهر الماضي، بهدف التطوير الجمالي لمختلف المواقع وأن يكون وفق تنسيق بصري حديث.

وقال أمين المنطقة أن أعمال التعشيب والتحسين تمت في طريق عدة مواقع منها طريق الطائف وحدائق الشلال وبحيرة السد والعدل ونادي البلدية وحديقة السلام وطريق الملك فهد مقابل حي الموظفين وطريق المطار بجوار مدخل المطار، مفيدًا أن المساحات بلغت 191,300م2، مشيرًا إلى أن الأمانة تواصل مهامها في تقليم الأشجار على طريق الملك عبدالعزيز وتحديدًا في الجزيرة الوسطى والجوانب، إضافة إلى المجمع الحكومي لتشمل 1100 شجرة، إلى جانب القيام بقص المسطحات في حديقة السلام والإيمان والشفاء والروضة والأمل ودوارات وسط المدينة لمساحة 110,000 م2، موضحًا أنه تمت صيانة شبكة الري على طريق المطار وحديقة أبو خيال والفيصلية والوردتين والوادي لمساحة 41,320 م2 وزراعة الزهور مقابل مستشفى أبها والصالة الملكية ودوار الفرعاء وطريق الجامعة وحديقة أبو خيال القديمة، وطريق المطار بمساحة بلغت حوالى 96,000 زهرة متنوعة، كما تمت زراعة الأنجيلة على طريق الملك فهد ودوار المطار وسما أبها بنحو 8000م2، إلى جانب صيانة الألعاب وإصلاح البلدورات وسور الحديقة في حديقة النور وطريق الشعف وحديقة الأمل.

وأضاف الحميدي أن الأمانة تسعى من خلال هذه الجهود النوعية إلى تحقيق تطلعات المواطن والمقيم بتوفير جودة الحياة وأن يكون المشهد الحضري والمتنزهات والحدائق عمومًا وفق أفضل النماذج الممكنة، مؤكدا أن الأمانة تسعى جاهدة لتشمل أعمالها سواء أعمال الصيانة أو الزراعة والإنشاء العديد من المواقع التي تخضع لدراسة تهدف لتحقيق الرقي والتميز وتوفير كل أسباب جودة الحياة وهذا ما تحرص أمانة عسير على تحقيقه مع الاستفادة من كافة المميزات الموجودة في المنطقة من جودة التربة ومناسبة الجو للزراعة، وهذا يساهم بشكل كبير في تحقيق جمالية المواقع وتكامل الخدمات في مختلف المواقع.