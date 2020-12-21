شكرا لقرائتكم خبر عن الخرج: إغلاق مطعم يحضّر ويخزّن الطعام في «شقة سكنية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت بلدية محافظة الخرج ممثلة بإدارة الرقابة الصحية، أحد المطاعم الذي يقوم بتحضير وتخزين الطعام داخل شقه سكنيه بجواره، تفتقد لأدنى مستويات النظافة، وكذلك مخالفة الاشتراطات الصحية، وتمت مصادرة أكثر من ٤٥ كغم لحوما مجهولة المصدر. وتم إتلاف المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة وتطبيق الغرامات حسب الأنظمة والتعليمات‏.

‏وتنوه البلدية للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد ٩٤٠ أو عن طريق الحساب الرسمي بتويتر [email protected]