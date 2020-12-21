منصة موحدة لإتاحة المخطوطات المرقمنة

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وتأتي هذه المذكرة ضمن مشروع (رقمنة وإتاحة المخطوطات) الذي أطلقته الهيئة بهدف مد جسور التعاون مع المكتبات والأفراد الذين يمتلكون مخطوطات أصلية وعمل نسخ رقمية لها وإتاحتها للمستفيدين عبر منصة الكترونية موحدة، وإنشاء قاعدة معلومات بالمخطوطات الأم في المملكة وحفظها.وتسعى الهيئة من المشروع إلى توفير منصة جامعة للمخطوطات في المملكة، تخدم الباحثين وتدعم المناخ البحثي عبر فتح نوافذ رسمية للوصول إلى المعلومات التي تحتويها المخطوطات، وذلك من خلال المنصة الالكترونية.
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