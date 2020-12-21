شكرا لمتابعة خبر عن نزار باهبري: اللقاح المتاح فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، نزار باهبري، أن اللقاح المتاح فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأضاف " باهبري " خلال حواره ببرنامج " ساعة شباب ":" التطعيم سيكون فعالًا ضد السلالة الجديدة نظرا لأنه لم يؤثر في الأحماض الأمينية الموجودة داخل التطعيم، أي لا يوجد تغيير في نفس الحمض الأميني ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

كشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 211 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 352,089 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 9 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6131 حالة.