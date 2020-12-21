شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من النمر بشأن ارتفاع وانخفاض ضغط الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر أنه يمكن الحكم على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع وانخفاض في الضغط عن طريق متوسط القراءات.

وقال النمر أنه "من الممكن أن يوجد مريض مصاب بارتفاع الضغط وتمر عليه أوقات يكون ضغطه فيه طبيعي والحكم دوماً على متوسط القراءات".

جاد ذلك ردا على استفسار يتضمن" هل الأشخاص الذين يرتفع ضغط الدم لديهم ثم يعاود بالانخفاض يحتاجون إلى علاج".