شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استمرار أعمال إزالة المخيمات البرية المخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أوضح سلمان العيري عضو المجلس البلدي منطقة القصيم أن البلديات وأمانات المناطق تعمل على طرح فرص استثمارية أمام للمستثمرين والمطورين لتحسين منطقة المخيمات وتحسين مظهرها وفقا معايير محددة بحيث تكون مرخصة وبجودة مميىزة .

وأكد استمرار اعمال إزالة المخيمات البرية المخالفة في مناطق المملكة في حملة عكفت عليها الامانات لمعالجة التشوه البصري.

وأضاف عضو المجلس البلدي منطقة القصيم أن وزارة الزراعة قامت بوضع رسم بسيط مقابل تحديد مساحات لاتزيد عن 2500متر لتلك المخيمات بحيث يقوم الأشخاص بالحصول على المخيم سواء للأسر أو الإيجار وذلك عن طريقالحصول على أرض نظامية بموجب تخطيط يشمل خدمات الأمانة اليومية

ودعا الأشخاص الذين يزورون المخيمات والمتنزهات أن يقومون بواجبهم تجاه هذه الأماكن و يتركون المكان أفضل مما كان، وأن يحترموا الملكيات العامة.