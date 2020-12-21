شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة.

وأضافت " الصحة ":" ‏‏‏لا صحة عما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس ‎كورونا المتحور في المملكة ".

وأوضحت " الصحة ":" لم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس "، داعية الجميع إلى التواصل مع ‎@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 211 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 352,089 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 9 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6131 حالة.