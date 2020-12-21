مدني جازان يحذر من تقلبات جوية غدًا الثلاثاء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه جوي من المركز الوطني للأرصاد من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 1442/5/7هـ حتى يوم الخميس الموافق 1442/5/9هـ، تتأثر بها منطقة جازان ومختلف محافظاتها في كل من (جيزان، فرسان، أبوعريش، صبيا، بيش، الطوال، فيفا، العارضة، الداير، هروب، الحرث، الدرب)، وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة وفرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة بالمرتفعات الجبلية وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع الحذر عند القيادة أثناء تشكل تشكيلات من الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة بالمحافظات الجبلية، داعيًّا إلى الاطلاع على ما يُبث من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد الغامدي أن قوات الطوارئ بالدفاع المدني تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًّا للجميع السلامة الدائمة.

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