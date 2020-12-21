بالصور.. رئيس هيئة الطيران المدني يزور واحة الملك سلمان للعلوم

زار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم، مقر واحة الملك سلمان للعلوم، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة، وانطلاقًا من الهدف الأساسي لواحة الملك سلمان للعلوم في نشر الثقافة المعرفية وتطبيقاتها بأسلوب ترفيهي تفاعلي، وتفعيلًا للدور المشترك للواحة مع الهيئة العامة للطيران المدني.

وكان في استقباله لدى زيارته للواحة الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم، وحضر اللقاء أعضاء اللجنة التنفيذية للواحة ممثلي الشركاء الاستراتيجيين من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الهيئة السعودية للفضاء، الهيئة الملكية لمدينة الرياض، شركة أرامكو، شركة سابك وشركة الاتصالات السعودية.

وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على مرافق الواحة وتجهيزاتها المختلفة وبحث إمكانية التعاون بين الواحة وهيئة الطيران المدني خاصة في مجال الطيران لما تحتويه إحدى قاعات الواحة من معروضات لها علاقة بالفضاء والطيران. كما تقدم الواحة العديد من البرامج التطبيقية الترفيهية لفئات الناشئة مثل برنامج الطيار الصغير بأسلوب تشويقي؛ حيث يتعلم الأطفال نظريات الطيران وتطبيقاتها من خلال اللعب بالطائرات ذات التحكم عن بُعد في جو من التعليم الترفيهي والتفاعلي، وبعيدًا عن الأساليب التعليمية التي تعتمد على الشرح والوصف النظري فقط.

وقد وقف رئيس هيئة الطيران على معروضات القاعات العامة والتي تمثل أحدث نقلة في أجهزة العرض والصوت يتم استخدامها في المتاحف العلمية.

يُذكر أن الواحة تحوي متحفًا علميًّا به ٧ قاعات للمعارض العلمية تغطي مختلف أنواع العلوم مثل الطاقة والحياة والماء والفضاء والتقنية، بالإضافة إلى حجرات دراسية لتقديم البرامج التطبيقية والترفيهية.

كما تتمتع الواحة بموقع متميز؛ حيث تتوسط بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود ومقر مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع. وقد أضاف تشييد محطة واحة الملك سلمان للعلوم للمترو من تميز الموقع مما يسهل الوصول لها، والاستفادة من مرافقها، يُذكر أن المرحلة الأولى من المشروع، ستنتهي مطلع العام المقبل؛ حيث تستقبل الواحة بعد ذلك زوارها.

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