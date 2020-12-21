الدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني..
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات.
وقال الدكتور محمد العبدالعالي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة».
وأضاف: «ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس».
وتابع: «وندعو الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات».
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: لاصحة لتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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